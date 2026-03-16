Süper Lig'de hafta içi mesaisi başlıyor
Trendyol Süper Lig'de hafta içi mesaisi yarın başlayacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, yarın Chobani Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan, Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor maçları, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa maçları dolayısıyla ileri tarihe ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 27. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)
18 Mart Çarşamba:
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Mart Perşembe:
16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)