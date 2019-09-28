Süper Lig’de günün sonuçları! İşte, Süper Lig’de puan durumu Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanan üç maçla devam etti. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu.

Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanan üç maçla devam etti. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu. Süper Lig’in en heyecanlı haftalarından biri oynanıyor. İki dev maça ev sahipliği yapacak olan Süper Lig’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Süper Lig’de günün sonuçları Denizlispor-Kasımpaşa: 0-1 Alanyaspor-Sivasspor:1-1 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0 Süper Lig puan durumu Süper Lig’de 6. hafta programı

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