Süper Lig’de günün sonuçları! İşte, Süper Lig’de puan durumu
Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanan üç maçla devam etti. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu.28 Eylül 2019 Cumartesi 22:02
Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanan üç maçla devam etti. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu.
Süper Lig’in en heyecanlı haftalarından biri oynanıyor. İki dev maça ev sahipliği yapacak olan Süper Lig’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig’de günün sonuçları
Denizlispor-Kasımpaşa: 0-1
Alanyaspor-Sivasspor:1-1
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
YORUM YAZ