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Spor Süper Lig'de gollü açılış!
Spor

Süper Lig'de gollü açılış!

Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig, Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla açıldı. Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 21:20:00 -
Süper Lig'de gollü açılış!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı etkilere sebep olan deprem felaketinin ardından Süper Lig, Fenerbahçe- Konyaspor maçıyla başladı. Ertelenen 23. hafta maçı için takımlar Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler rahat bir oyunla 4-0'lık galibiyet aldı.

İlk yarıda Valencia fırtınası

Fenerbahçe, 13'te Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Konyaspor'da Mame Diouf, 22. dakikada kırmızı kart gördü. 45+6'da Rossi'nin şık ortasını Valencia aynı güzellikle tamamladı, Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda goller devam etti

Sarı-Lacivertliler'in üçüncü golü Joshua King'den geldi. 61'de Lincoln'ün ceza sahası dışından çektiği şut King'e çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Norveçli forvet, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Sarı-Lacivertliler'in dördüncü ve son golü, 78'de Atilla Szalai ile geldi.

Fenerbahçe'de 18 yaşına basan genç yetenek Arda Güler ile yeni transfer Jayden Oosterwalde, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de kırmızı kart gören teknik direktör Jesus, bu maçta kulübede yer almadı. Sarı kart cezalısı olan Batshuayi de takımını yalnız bıraktı. Son antrenmanda ayağına darbe alan Luan Peres ise riske edilmedi.
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