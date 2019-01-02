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Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in, Mısır ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı açıklandı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in Mısır ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Zamalek kulübüyle her konuda anlaşmaya vardık. Oyuncumuz ikinci yarıda bizimle birlikte olmayacak" dedi.

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek’te çalışmalarına başlayan Malatya ekibinde, golcü Khalid’in transferinin gerçekleştiği ve başarılı futbolcunun kampa dahil olmayacağı belirtildi.

Geçen sezon transfer olduğu Malatyaspor’da sezonu 12 golle kapatan, bu sezon ise 16 maçta 4 gol kaydeden Khalid’in, 2 milyon Euro’ya Mısır ekibi Zamalek ile el sıkıştığı bildirildi. Malatyaspor’un bu gelişmenin ardından forvet bölgesine transfer edeceği futbolcu sayısını 2’ye yükselttiği, bu isimlerden birinin de Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Larin olabileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
  1. Antalya
  2. Süper Lig
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Khalid Boutaib
  5. Flaş ayrılık
  6. Fenerbahçe'den flaş ayrılık
  7. Zamalek

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