Süper Lig'de flaş ayrılık: Eyüpspor golcü yıldızıyla bağları kopardı!

Eflatun-sarılı kulüp, tecrübeli golcü Mame Thiam ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Thiam'ın sahada sergilediği özverili performansa vurgu yapılırken, Senegalli oyuncuya kariyerinin geri kalanı için başarı dileklerinde bulunuldu. İki sezon boyunca Eyüpspor formasıyla ligde önemli bir mücadele veren Thiam'ın ayrılığı, transfer piyasasında hareketliliğe neden oldu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu, 18 gol kaydetti.