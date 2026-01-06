Süper Lig'de flaş ayrılık: Eyüpspor golcü yıldızıyla bağları kopardı!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig’in iddialı ekiplerinden ikas Eyüpspor, iki sezondur kadrosunda bulunan Senegalli forvet Mame Thiam ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüp, tecrübeli golcü Mame Thiam ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Thiam'ın sahada sergilediği özverili performansa vurgu yapılırken, Senegalli oyuncuya kariyerinin geri kalanı için başarı dileklerinde bulunuldu. İki sezon boyunca Eyüpspor formasıyla ligde önemli bir mücadele veren Thiam'ın ayrılığı, transfer piyasasında hareketliliğe neden oldu.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya katkıları için teşekkür edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Senegalli forvet Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu, 18 gol kaydetti.

