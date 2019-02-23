Süper Lig'de flaş ayrılık!
6 maçında 5 yenilgi alan Göztepe'de, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldı. İzmir temsilcisinde boşalan koltuğa Rıza Çalımbay'ın getirilmesi bekleniyor.23 Şubat 2019 Cumartesi 14:32
Fanatik'in haberine göre Göztepe, Kemal Özdeş'in görevine son verdi. İzmir temsilcisinde yeni teknik direktörün Rıza Çalımbay olması bekleniyor.
Son 6 maçında 5 yenilgi alan sarı-kırmızılılarda fatura teknik adama kesildi. Kemal Özdeş, Bayram Bektaş'tan sonra göreve getirilmişti.
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