Süper Lig'de flaş ayrılık! 6 maçında 5 yenilgi alan Göztepe'de, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldı. İzmir temsilcisinde boşalan koltuğa Rıza Çalımbay'ın getirilmesi bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre Göztepe, Kemal Özdeş'in görevine son verdi. İzmir temsilcisinde yeni teknik direktörün Rıza Çalımbay olması bekleniyor. Son 6 maçında 5 yenilgi alan sarı-kırmızılılarda fatura teknik adama kesildi. Kemal Özdeş, Bayram Bektaş'tan sonra göreve getirilmişti.

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