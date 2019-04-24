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Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu! Son hali şaşırttı

Süper Lig'de bir dönem Antalyaspor forması giyen Serge Djiehoua, şu sıralarda Bölgesel Amatör Lig'de forma giyiyor. Geçmiş kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Fildişili oyuncu, Cizre'ye transfer olduğu dönem Rize diye Şırnak'a götürüldüğünü açıkladı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:07
Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu! Son hali şaşırttı

Süper Lig'de fırtına gibi esen Serge Djiehoua, devre arasında katıldığı Sarayköyspor ile şampiyonluk yaşadı. İlçe halkının sevgilisi olan Djiehoua, Türkiye'nin kendisinin ikinci memleketi olduğunu, çay içip okey oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde başlayan, Türk futbolseverlerle 2008'de transfer olduğu Antalyaspor'da tanışan ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Serge Djiehoua, devre arasında geldiği Süper Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor ile şampiyonluk yaşayarak takımının Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesine katkı sağladı.

Çay içmeyi çok seviyor

Yunanistan'da oynarken tarihin en erken kırmızı kartını gören, 1 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen ve yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düşüş yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerini alt liglerde sürdürmek zorunda kaldı. Yolu Sarayköyspor'a düşen ve burada da yarım sezon içerisinde kupa kaldırma başarısı gösteren Djiehoua, taraftarların sevgilisi oldu. Takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlardan arta kalan zamanlarda ilçedeki kahvehanelere giden Djiehoua çay içip, Türkiye'de öğrendiği okey oyunuyla vakit geçiriyor.

"İkinci memleketim Türkiye"

Türkiye'yi çok sevdiğini ve hayatını burada sürdürmek istediğini söyleyen Djiehoua, “Buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Kahvehaneye gidip çay içip okey oynamayı da çok seviyorum. Yemekleri de çok güzel. Özellikle fıstıklı baklavaya bayılıyorum. Benim ülkem Fildişi Sahili ama ikinci memleketim de Türkiye" dedi.

"Rize yerine Cizre'ye götürüldüm"

Yunanistan'da top koştururken, menajerinin kendisine 'Rize seni istiyor' dediğini kendisinin de teklifi kabul ettiğini belirten Djiehoua, “Rize'ye gittiğimi sanırken, havaalanında Cizre'ye gittiğimi öğrendim. Daha önce Cizre'yi hiç duymamıştım.'' dedi.

"Buradan gitmek istemiyorum"

Djiehoua, ''Gittim ve 2 gün sonra Kobani olayları çıktı. Ben yaşananlardan çok korktum. Oradaki taraftarlar beni çok sevdi. Oraya gidip şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Bu sezon da Sarayköyspor ile şampiyon olduğum için çok sevinçliyim. 2 yıl daha futbol kariyerime devam etmek istiyorum. Daha sonra menajerlik yapmak istiyorum. Teknik direktörlük çok stresli ve bana göre değil. Türkiye'yi çok seviyorum ve buradan gitmek istemiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:07
  1. Rize
  2. Antalya
  3. Serge Djiehoua

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