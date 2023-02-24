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Spor Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak
Spor

Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Süper Lig'de 14 ve 23. haftadan erteleme maçları hafta sonu yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 10:14:00 -
Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek.

Erteleme maçlarının programı şu şekilde:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

 

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