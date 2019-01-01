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Süper Lig'de dengeleri değiştirecek takas!

Süper Lig'de İzmir temsilcisi Göztepe, Fenerbahçe'ye satmaya hazırlandığı Yasin Öztekin karşılığında Aatif Chahechouhe'yu istedi.

01 Ocak 2019 Salı 14:21
Süper Lig'de dengeleri değiştirecek takas!

Takımın en skorer ismi Yasin Öztekin'iFenerbahçe'ye satmaya hazırlanan İzmir temsilcisi Göztepe, sarı-lacivertlilerden Aatif Chahechouhe'yu istedi.

Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan ve geçtiğimiz günlerde affedilen Faslı futbolcuyu Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı bildirildi. Aatif'ın da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi.

Türkiye'de ilk olarak 2012-13 sezonunda Sivasspor'da forma giymeye başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2016 yılına kadar kırmızı-beyazlılarda oynadı. Sivasspor'da 2013-14'te attığı 17 golle krallık tacını takan Faslı, 2016-17'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de eski performansına ulaşamayan Aatif, bu sezon Sportif Direktör Damien Comolli'nin talimatı sonucunda süresiz kadro dışı bırakıldı.

Aatıf'ı alıp Yasin'i yerini doldurmayı planlayan İzmir temsilcisinde sol bek transferinin de netleşmek üzere olduğu öğrenildi. PSV Eindhoven'den Aziz Behich, Udinese'den Ali Adnan ve Celtic'ten Emilio Izaguirre'yi listesine alan Göztepe'nin Ali Adnan ismi üzerinde karar verdiği belirtildi. Teknik direktör Kemal Özdeş'in Iraklı futbolcunun mutlaka alınması yönünde rapor verdiği ifade edilirken, kurmayların transferde ciddi adımlar attığı dile getirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:21
  1. Sivas
  2. İzmir
  3. Süper Lig
  4. Süper Lig transferleri
  5. Göztepe
  6. Fenerbahçe
  7. Aatif Chahechouhe
  8. Yasin Öztekin
  9. Dev takas

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  • GurbetçiGurbetçi1 sa önce
    Başlığı okuyunca bende Ronaldo yu Messi ye karşı takas zannettim ;)

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