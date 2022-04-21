Süper Lig’de bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 34.hafta
Süper Lig’de heyecan 34.hafta maçlarıyla sürecek. Futbolseverler ise bu hafta kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de cumartesi günü kimin maçı var? Süper Lig haftanın maçları:
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken futbolseverler haftanın programını merak ediyor. İşte, haftanın maçları…
Süper Lig’de bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 34.hafta
22 Nisan Cuma
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK-Göztepe
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor
24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor
20.30 Altay-Galatasaray
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor
25 Nisan Pazartesi
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa