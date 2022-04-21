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Spor Süper Lig’de bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 34.hafta
Spor

Süper Lig’de bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 34.hafta

Süper Lig’de heyecan 34.hafta maçlarıyla sürecek. Futbolseverler ise bu hafta kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de cumartesi günü kimin maçı var? Süper Lig haftanın maçları:

Yeniakit Publisher
2022-04-21 13:57:00 -
Süper Lig’de bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 34.hafta

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken futbolseverler haftanın programını merak ediyor. İşte, haftanın maçları…

Süper Lig’de bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 34.hafta

22 Nisan Cuma

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

23 Nisan Cumartesi

16.00 Gaziantep FK-Göztepe

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

24 Nisan Pazar

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor

20.30 Altay-Galatasaray

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor

25 Nisan Pazartesi

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

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