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Spor Süper Lig'de Belotti bombası!
Spor

Süper Lig'de Belotti bombası!

Yeni sezona iddialı hazırlanan Fenerbahçe transferde tüm ağırlığını santrfora verdi. Torino ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Belotti’nin menajeri ile görüşüldü. Belotti’nin menajeri 3 yıllık sözleşme, yıllık 4 milyon Euro ve imza parası istedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:12:00 -
Süper Lig'de Belotti bombası!

Gelecek sezon için ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşen Fenerbahçe, forvet hattına da İtalyan golcü Andrea Belotti ile transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.

Sarı-Lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi.

Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor.

Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu F.Bahçeli kurmaylardan oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.

Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta süre aldı ve 5 gol kaydetti.

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