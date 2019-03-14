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Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı derbide, iki takım 6. kez kozlarını paylaşacak- Kentte büyük ilgi gören rekabette, Antalyaspor'un Alanyaspor'a karşı 3-2 üstünlüğü bulunuyor - Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "İki kardeş takımın maçı. Alanyaspor da çok iyi bir ekip. Ligdeki pozisyonumuzu rahatlatmak için bu maçtan galip gelmemiz lazım"- Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu:"Biz kardeş takımız. Bir şehrin iki güzide takımıyız"

14 Mart 2019 Perşembe 11:50
Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - MUSTAFA KURT - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor derbisinde, iki takım bu kulvarda 6. kez karşı karşıya gelecek.

Aynı şehrin ya da bölgenin takımları arasında yapılan müsabakalar için kullanılan "derbi" ifadesi, Aytemiz Alanyaspor'un 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkmasıyla birlikte bu ekibin Antalyaspor ile yaptığı maçlar için de kullanılıyor.

Antalya'nın iki Süper Lig takımı, üç sezonda 5 defa karşı karşıya geldi. Kentte büyük ilgi gören maçlarda Antalyaspor 3, Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Antalyaspor'un 9 golüne, Alanyaspor 7 golle yanıt verdi.

Antalyaspor, bu sezon 9. hafta mücadelesinde konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. İki ekip, Süper Lig tarihinde 16 Mart Cumartesi günü 6'ncı defa karşılaşacak.

Ligde 32 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, geride kalan 25 hafta sonunda 9 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 11 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Deplasmanda daha üstün performans ortaya koyup, iç saha maçlarında zorlanan Antalyaspor, ligdeki son iki karşılaşmasında hanesine puan yazdıramadı. Kırmızı-beyazlılar, 12 iç saha maçından 3'ünü kazanıp, 4 maçtan beraberlikle, 5 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Ligde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyetle 34 puan toplayan ve Antalyaspor'un iki sıra üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor ise şu ana kadar deplasmanda oynadığı 12 maçtan 3'ünü kazanıp, 8'ini kaybetti, 1'inde ise eşitliği bozamadı.


- Süğlün: "Tek amacımız üç puan"


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray maçından sonra ara vermeden Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları derbiye hazırlandıklarını söyledi.

Mücadelenin iki takım için de önemli olduğuna değinen Süğlün, şöyle konuştu:

"İki kardeş takımın maçı. Alanyaspor çok iyi bir ekip. Biz de şanssız sonuçlar alan bir takımız. Galatasaray maçı bunu gösterdi. 5-0 olacak bir maç değildi. Muslera sayesinde değişik bir skor ortaya çıktı. Ligdeki pozisyonumuzu rahatlatmak için bu maçtan galip gelmemiz lazım. Kendi sahamızda, taraftarımız önünde oynayacağız. Tek amacımız var o da üç puan. Çok zevkli, güzel, üç puanın da bizim olduğu bir maç diliyorum. Kardeş kulübümüz Aytemiz Alanyaspor ile aramızda problem olamaz."

Süğlün, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında alınacak üç puanın kendilerini ligde oldukça rahatlatacak bir konuma getireceğini vurguladı.

Alanyaspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istediklerini aktaran Süğlün, "Ligde kalan haftalarda kendi evimizde bize yakın rakiplerimizle oynayacağımız maçlarımız var. Bu haftadan itibaren Antalyaspor çıkışa geçecektir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Süğlün, her iki takım arasında saha içi ve dışında dostça bir mücadelenin olacağını belirterek, dostluğun kazanacağı bir karşılaşma temennisinde bulundu.


- Çavuşoğlu: "Biz kardeş takımız. Bir şehrin iki güzide takımıyız"


Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, her iki takımın da hem taraftar hem de yönetim olarak dostluk ilişkisi olduğunu söyledi.

İki kulüp arasındaki dostane ilişkinin devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sahadaki neticeye hepimiz saygı duyarız. Her şeyden önce dostluk çerçevesinde geçen bir müsabaka olmasını diliyorum. Biz kardeş takımız. Bir şehrin iki güzide takımıyız. Mücadele sahada olur, biter ve sonuca saygı duyarız. Olumsuz yorum ve haberleri taraftarımız dikkate almasın. Antalya ve Alanya'mıza yaraşır şekilde hareket edilecektir. İnşallah hak eden kazanır."


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:50
  1. Akdeniz derbisi
  2. Antalya
  3. Antalyaspor
  4. Aytemiz Alanyaspor
  5. Futbol
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPER LİG

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