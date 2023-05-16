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Spor Süper Lig'de alt sıralar alev aldı
Spor

Süper Lig'de alt sıralar alev aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 20:33:00 -
Süper Lig'de alt sıralar alev aldı

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa deplasmanda D.G. Sivasspor'u 2-1'lik skorla yendi. Sivasspor'da Goutas, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare, Galatasaray maçında olmayacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, Sivas'taki karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Son dakikalar nefes kesti

Maçta gol perdesini 66. dakikada Ben Ouannes açtı. 84'te Mamadou Fall, skoru 2-0'a getirdi. 90+1'de Kasımpaşa'da kaleci Güney Güvenç kırmızı kart gördü. 90+7'de Emre Gökay farkı 1'e indirdi ama yeterli olmadı.

Galatasaray maçında 4 isim yok

Sivasspor'da önümüzdeki hafta Galatasaray maçında Goutas, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare kart cezalısı olmaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Puanlar eşitlendi

Maça rakibinin 3 puan gerisinde başlayan Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti Sivasspor'la tabloda durumu eşitledi.
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