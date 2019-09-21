Süper Lig'de 5. hafta programı! Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı! Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı! Göztepe-Konyaspor:1-021 Eylül Cumartesi15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 22 Eylül Pazar14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray 23 Eylül Pazartesi20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı! İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı! Göztepe-Konyaspor:1-0 21 Eylül Cumartesi 15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor 17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor 20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 22 Eylül Pazar 14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray 23 Eylül Pazartesi 20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

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