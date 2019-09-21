Süper Lig'de 5. hafta programı!
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı! Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı! Göztepe-Konyaspor:1-021 Eylül Cumartesi15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 22 Eylül Pazar14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray 23 Eylül Pazartesi20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir21 Eylül 2019 Cumartesi 16:07
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı!
İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı!
Göztepe-Konyaspor:1-0
21 Eylül Cumartesi
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray
23 Eylül Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
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