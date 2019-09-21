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Süper Lig'de 5. hafta programı!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı! Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı! Göztepe-Konyaspor:1-021 Eylül Cumartesi15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 22 Eylül Pazar14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray 23 Eylül Pazartesi20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:07
Süper Lig'de 5. hafta programı!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı!

İşte, Süper Lig'de 5. hafta programı!

Göztepe-Konyaspor:1-0

21 Eylül Cumartesi

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

 22 Eylül Pazar

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray

23 Eylül Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:07
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Süper Lig'de 5. hafta programı!
  12. Süper Lig
  13. Fenerbahçe
  14. haftanın programı

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