Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor - Ligde 3. hafta, yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. haftanın perdesi, yarın yapılacak 2 maçla açılacak. Ligde 3. haftanın açılış maçlarında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü, İstikbal Mobilya Kayserispor da Galatasaray'ı konuk edecek. Üçüncü haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 31 Ağustos Cumartesi: 19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) 1 Eylül Pazar: 19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül) 19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman) 21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya) 21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.