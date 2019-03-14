Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



Yarın

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Bülent Yıldırım



16 Mart Cumartesi

13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Serkan Çınar



17 Mart Pazar

13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Bursaspor - Galatasaray: Suat Arslanboğa

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