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Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 26.

14 Mart 2019 Perşembe 12:55
Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.


Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



Yarın


20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Bülent Yıldırım



16 Mart Cumartesi


13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır


16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık


16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa: Halis Özkahya


19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük


19.00 Beşiktaş - Göztepe: Serkan Çınar



17 Mart Pazar


13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya


16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 Bursaspor - Galatasaray: Suat Arslanboğa

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:55
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