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Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

Süper Lig’de 26. hafta yarın Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

14 Mart 2019 Perşembe 10:54
Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta yarın Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

 

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 16 ve 17 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Sivasspor’u ağırlayacak. Göztepe, Beşiktaş’ı konuk edecekken, lider Başakşehir ise Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray, Bursaspor deplasmanına gidecek.

 

Süper Lig’de haftanın programı şöyle:



Yarın

 

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor



16 Mart Cumartesi

 

13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor

 

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor

 

16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa

 

19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

 

19.00 Beşiktaş - Göztepe



17 Mart Pazar

 

13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

 

16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir

 

19.00 Bursaspor - Galatasaray

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:54
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
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