Süper Lig’de 26. hafta heyecanı Süper Lig’de 26. hafta yarın Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta yarın Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 16 ve 17 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Sivasspor’u ağırlayacak. Göztepe, Beşiktaş’ı konuk edecekken, lider Başakşehir ise Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray, Bursaspor deplasmanına gidecek. Süper Lig’de haftanın programı şöyle:



Yarın 20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor



16 Mart Cumartesi 13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor 16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa 19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 19.00 Beşiktaş - Göztepe



17 Mart Pazar 13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir 19.00 Bursaspor - Galatasaray

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.