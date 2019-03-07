Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen 9 Mart Cumartesi: 16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek 10 Mart Pazar: 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan 16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler 16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya 19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık 11 Mart Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler



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