Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın başlıyor Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da oynanacak müsabakada Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül) 9 Mart Cumartesi: 16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park) 19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman) 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 10 Mart Pazar: 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova) 16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi) 19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park) 11 Mart Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

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