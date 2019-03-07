Süper Lig’de 25. hafta heyecanı Süper Lig’in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak.

Süper Lig’in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak. Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor’u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın 20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor



9 Mart Cumartesi 16.00 Trabzonspor - Akhisarspor 19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor 19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe



10 Mart Pazar 13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor 16.00 Göztepe - Kasımpaşa 16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor 19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor



11 Mart Pazartesi 20.00 Galatasaray - Antalyaspor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.