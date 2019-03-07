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Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 25.

07 Mart 2019 Perşembe 13:00
Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak M. Başakşehir-Fenerbahçe maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak.


Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. M. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Hüseyin Göçek görev alacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:



8 Mart Cuma


20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen



9 Mart Cumartesi


16:00 Trabzonspor - Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu


19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor: Serkan Çınar


19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



10 Mart Pazar


13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan


16:00 Göztepe - Kasımpaşa: Koray Gençerler


16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya


19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık



11 Mart Pazartesi


20:00 Galatasaray - Antalyaspor: Arda Kardeşler

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:00
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