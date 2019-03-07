Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak M. Başakşehir-Fenerbahçe maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. M. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Hüseyin Göçek görev alacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:



8 Mart Cuma

20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen



9 Mart Cumartesi

16:00 Trabzonspor - Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor: Serkan Çınar

19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



10 Mart Pazar

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

16:00 Göztepe - Kasımpaşa: Koray Gençerler

16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya

19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık



11 Mart Pazartesi

20:00 Galatasaray - Antalyaspor: Arda Kardeşler

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