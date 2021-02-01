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Spor Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:39:00 -
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

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