Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. hafaının açılıç maçın olan Erzurumspor FK-Galatasaray karşılaşmasını Çağdaş Altay yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
23 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk