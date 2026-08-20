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Spor Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu
Spor

Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu

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Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. hafaının açılıç maçın olan Erzurumspor FK-Galatasaray karşılaşmasını Çağdaş Altay yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

23 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

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