  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sınırlarda kuş uçurtulmuyor! 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce kaçak yakalandı! Yalanları Batsın! Bu iftirayı pervasızca atanın yeri cezaevi değil mi? Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!' DEM’in kirli oyununa Cumhur’dan tokat gibi cevap: Kardeşlik süreci durmayacak! İstanbul'da dev kumar operasyonu! Milyarlık vurgun yapan "sosyete" isimleri tutuklandı! "Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü! İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor! 22 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 22 Ocak 1901: Cemâleddin Abdullah Efendi'nin (Osmanlı Hukukçusu, Mısır Kadısı) Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var
Spor Süper Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor
Spor

Süper Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Süper Lig'de 19. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak olan Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Pazartesi akşamı oynanacak olan Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla da hafta kapanacak.

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

24 Ocak Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Spor

Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Kupada sürpriz! Süper Lig ekibi, 1. Lig ekibine yenildi
Kupada sürpriz! Süper Lig ekibi, 1. Lig ekibine yenildi

Spor

Kupada sürpriz! Süper Lig ekibi, 1. Lig ekibine yenildi

Süper Lig devine kayyım atandı
Süper Lig devine kayyım atandı

Ekonomi

Süper Lig devine kayyım atandı

Chelsea, Süper Lig’e gönderdiği yıldızı geri istiyor
Chelsea, Süper Lig’e gönderdiği yıldızı geri istiyor

Spor

Chelsea, Süper Lig’e gönderdiği yıldızı geri istiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23