  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland pazarlığında Avrupa geri adım mı attı? Trump, NATO ile anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu! Trump'a rağmen Küba'ya tam destek NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında! İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle! Sınırlarda kuş uçurtulmuyor! 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce kaçak yakalandı! Yalanları Batsın! Bu iftirayı pervasızca atanın yeri cezaevi değil mi? Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!' DEM’in kirli oyununa Cumhur’dan tokat gibi cevap: Kardeşlik süreci durmayacak! İstanbul'da dev kumar operasyonu! Milyarlık vurgun yapan "sosyete" isimleri tutuklandı! "Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü!
Spor Süper Lig’de 19. hafta hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig’de 19. hafta hakemleri açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Süper Lig’de 19. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 19. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar ve 26 Ocak Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi

14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar

14.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23