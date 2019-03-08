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Süper Lig ve 1. Lig'e 25. hafta maçlarıyla devam edilecek

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'e 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta müsabakaları yapılacak.

08 Mart 2019 Cuma 09:26
Süper Lig ve 1. Lig'e 25. hafta maçlarıyla devam edilecek

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'e 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

 

- Spor Toto Süper Lig

 

Bugün:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

 

- Spor Toto 1. Lig

 

Bugün:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

11 Mart Pazartesi:

19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

 

- TFF 2. Lig

 

Kırmızı Grup:

10 Mart Pazar:

14.30 Kahramanmaraşspor-Fethiyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

14.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Menemen Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Bandırmaspor Baltok-Tarsus İdmanyurdu (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Kırklarelispor-Tokatspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 BAK Spor-Darıca Gençlerbirliği (Ankara OSTİM)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Fatih Karagümrük (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Pendikspor-Şanlıurfaspor (Pendik)

 

Beyaz Grup:

10 Mart Pazar:

13.00 İnegölspor-Hacettepe (İnegöl İlçe)

14.30 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ankara Demirspor-UTAŞ Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

15.00 Kastamonuspor 1966-Yılport Samsunspor (Gazi)

15.00 Sancaktepe Belediyespor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Eyüpspor-Manisaspor (Esenler)

15.00 Bayrampaşa-Niğde Anadolu (Bayrampaşa Çetin Emeç)

 

- TFF 3. Lig

 

1. Grup:

10 Mart Pazar:

14.30 Batman Petrolspor-Yomraspor (Batman Yeni Şehir)

14.30 Hekimoğlu Trabzon-Büyükçekmece Tepecikspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Tire 1922 (Faruk Çelik)

15.00 Şile Yıldızspor-Erzin Belediyespor (Şile)

15.00 Erbaaspor-Körfezspor (Erbaa İlçe)

15.00 Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor (Ergene Velimeşe)

15.00 Gebzespor-Artvin Hopaspor (Gebze Alaettin Kurt)

15.00 Silivrispor-Kozan Belediyespor (Silivri)

 

2. Grup:

10 Mart Pazar:

14.30 Osmaniyespor-Karşıyaka (Osmaniye 7 Ocak)

14.30 Ofspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

14.30 Pazarspor-Elaziz Belediyespor (Pazar İlçe)

14.30 Yeni Orduspor-Düzcespor (Ordu 19 Eylül)

15.00 Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Adıyaman 1954 (Ziya Altınoğlu)

15.00 Altındağ Belediyespor-Alibeyköyspor (Ankara Aktepe)

15.00 Kızılcabölükspor-Kemerspor 2003 (Kızılcabölük Semt Sahası)

 

3. Grup:

10 Mart Pazar:

14.30 Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Adliyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.30 Payasspor-Karacabey Belediyespor (Payas İlçe)

14.30 Serik Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare (Serik İsmail Oğan)

14.30 Diyarbekirspor-Cizrespor (Diyarbakır)

15.00 Gölcükspor-Fatsa Belediyespor (Gölcük)

15.00 Bucaspor-Yeni Çorumspor (Yeni Buca)

15.00 Bağcılarspor-Kocaelispor (Bağcılar Mahmutbey)

15.00 Turgutluspor-1461 Trabzon (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Muğlaspor (Tepecik Şenol Güneş)

 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:26
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Batman
  5. Bayburt
  6. Zonguldak
  7. Van
  8. Uşak
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Tokat
  12. Sivas
  13. Samsun
  14. Sakarya
  15. Rize
  16. Ordu
  17. Niğde
  18. Muğla
  19. Kahramanmaraş
  20. Manisa
  21. Malatya
  22. Konya
  23. Kocaeli
  24. Kırşehir
  25. Kırklareli
  26. Kayseri
  27. Kastamonu
  28. İstanbul
  29. Hatay
  30. Gümüşhane
  31. Giresun
  32. Gaziantep
  33. Eskişehir
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