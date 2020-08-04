  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:42:39 -
Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:

Takım Harcama limiti Yüzde 15 sapma
Medipol Başakşehir 148.395.590 170.654.928
Trabzonspor 132.517.761 152.395.425
Beşiktaş 259.217.149 298.099.722
Demir Grup Sivasspor 88.657.667 101.956.317
Aytemiz Alanyaspor 96.808.526 111.329.805
Galatasaray 429.042.297 493.398.642
Fenerbahçe 154.411.381 177.573.089
Gaziantep FK 136.137.671 156.558.322
Fraport TAV Antalyaspor 68.385.922 78.643.810
Kasımpaşa 69.248.141 79.635.362
Göztepe 79.831.274 91.805.965
Gençlerbirliği 62.856.683 72.285.186
İttifak Holding Konyaspor 79.706.208 91.662.139
Yukatel Denizlispor 94.243.985 108.380.583
Çaykur Rizespor 117.488.600
 135.111.890
BtcTurk Yeni Malatyaspor 88.217.677 101.450.328
Hes Kablo Kayserispor 59.205.566 68.086.401
MKE Ankaragücü 71.715.914 82.473.301
Hatayspor 92.148.829 105.971.153
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 92.148.829 105.971.153
Fatih Karagümrük 92.148.829 105.971.153

Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı