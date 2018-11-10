Süper Lig takımına haciz şoku!

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kendisinden önceki Kulüp Başkanı Cihan Bulut ve eski yönetici Şükrü Ülker'in alacaklarına karşılık 'son dakika' hesaplarına haciz koydurduğunu söyledi.

Süt ürünleri satan firması bulunan Cihan Bulut'a gönderme yapan Öztürk, "Herhalde fabrikada yoğurt bitti. Yoğurt üretimi için lazım herhalde" dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi. Antalyaspor'un yarın oynayacağı Akhisarspor maçı öncesi yaşanan bazı gelişmelerin kendilerini üzdüğünü ve derinden yaraladığını söyledi.

"ANTALYASPOR SEVDALISI OLDUĞUNU SÖYLEYENLER ENGELLİYOR"

Göreve geldikleri günden itibaren futbol dünyasında yarattıkları güven ortamının sonuçlara ve tribünlerdeki doluluğa yansıdığını kaydeden Öztürk, şöyle dedi:

"9 Kasım Cuma günü futbolcularımıza ve kulüp personelimize alacaklarının bir kısmının ödeneceğinin sözünü verdik. Maddi kaynak oluşturduk. Ne var ki ödeme yapmamız her fırsatta Antalyaspor sevdalısı olduğunu söyleyenler tarafından engellendi. Tarafımızdan verilen sözün yerine getirilmesine dakikalar kala dün saat 16.40'da iki haciz ile banka hesaplarımız işlem yapılamaz hale gelmiştir. Son dakika haciz uygulaması yapan birisinin Antalyaspor sevdalısı olduğun söyleyen, öz evladı olmakla övünen önceki dönem başkanımız Cihan Bulut, diğerinin yönetiminden Şükrü Ülker olması camiamızı derinden yaralamıştır. İcra işlemlerinin vekil sıfatıyla bir başka eski yönetim kurulu üyesi olan avukat Ali Kuş tarafından yapılmış olması da bizleri ayrıca üzmüştür."

"Kulübün geleceğine vurulan bir darbe"

Söz konusu haciz uygulamasının 216 bin TL'nin Cihan Bulut'a, 1 milyon 700 bin lirasının da ödemesi devam eden Şükrü Ülker'e olmak üzere toplam 1 milyon 916 bin TL'yi kapsadığını belirten Ali Şafak Öztürk, "İsimler gelip geçici, kurumlar ise kalıcıdır. Verilen zararın yönetimimize değil direkt Antalyaspor'a ve Antalya'nın en büyük markasına, kulübün geleceğine vurulan bir darbe olarak görmekteyiz. Bütün bir şehir Süper Lig 3'üncüsü Antalyaspor etrafından kenetlenmiş kritik karşılaşmaya odaklanırken böyle bir açıklamayı yapmamış olmayı dilerdik" dedi.

"İlk kez sözümü yerine getiremedim"

Ali Şafak Öztürk, bu girişimin Antalyaspor'u zor durumda bırakmak ve mevcut yönetimi kamuoyunda yarattığı haklı güven duygusunu yok etmek için yapılan bir girişim olarak niteledi. İlk kez futbolculara verdiği bir sözü yerine getiremediğine işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 ay önce görevi bırakmış bir başkanın kendi kulübüne, hele böyle 216 bin lira gibi komik miktarlarla bu işleri yapmasını tamamen art niyetli görüyorum. Biz Antalyalıysak, Antalyasporluysak en büyük görevimiz bu kulübü en iyi yerlere, en hızlı ve doğru şekilde getirmek olmalı. En güçlü şekilde birlikte bu tür davranışlara tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şükrü Ülker'in ödemesinde sözlü yapılandırma söz konusuydu. Ödemeler aksatılmadan devam ediyordu. Bu yöneticilerin aklını başına almasını umut ediyorum. Bu açıklamadan sonra aynaya bakıp 'Biz ne yapıyoruz' deme mantığını gösterebileceklerdir inşallah."

"Yazıklar olsun"

Bir gazetecinin, "Yapılanları hainlik olarak mı görüyor musunuz?" sorusunu Ali Şafak Öztürk, şöyle cevap verdi:

"İçimden geçirdim baya bir kelime var. Burada açıklamak istemediğim de baya bir kelim var. Adını koyacak olanlar sizsiniz. Antalyapor kulübünün geleceğine yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Ben bunu kabullenemiyorum. Biz Antalyalıyız, Antalyasporluyuz gibi kelimeler bu kadar kolay olmamalı, göster kardeşim ya, ben buyum de. Girdiğimiz mali riskleri siz biliyorsunuz. Bir başkan sıfatındaki kişinin, bu kadar küçük bir ödemeyi bu kadar kısa bir zamanda tahsil etmek istemesi, yazıklar olsun".

"Fabrikada yoğurt bitti"

Aile olarak kulüp için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Öztürk, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bir yanda 216 bin lira borç veren başkan var, görevi bırakınca hemen geri istiyor, diğer yanda 300 milyon liranın üzerinde riski bulunan bir başkan, bir aileden bahsediyoruz. Bu kulübe inandığı için elini taşın altına koyan bir aile. Hibe ettiğimiz paraları, sponsorluklarımızı biliyorsunuz. Ben söylemekten utanıyorum bunları. Art niyet. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Nedeni nedir bilemiyorum. Herhalde fabrikada yoğurt bitti. Yoğurt üretimi için biraz lazım herhalde."