Halk nakite geçti, ülkenin devlet bankası rahatsız oldu

Merkez Bankası verilerine göre Şubat-Mart döneminde dolaşımdaki nakit para hacmi 0,5 trilyon ruble arttı. Düzenleyici kurum bu sıçramayı, mobil internet bağlantısında yaşanan kesintilere ve bunun halk ile iş dünyasını "nakit rezervi oluşturmaya itmesine" bağladı. Uzmanlara göre, VPN erişimindeki sıkıntılar ve bankacılık uygulamalarındaki bağlantı problemleri, tüketiciyi pratik çözüm olarak yanında nakit taşımaya sevk ediyor. T-Investments Baş Ekonomisti Sofya Donets, bu durumun geçici bir adaptasyon krizi mi yoksa kalıcı bir yapısal dönüşüm mü olduğunu sorgularken, "Eğer talep daha çok iletişim kopukluğu endişesinden kaynaklanıyorsa kısa süreli bir dalgalanma görürüz. Ancak sebep vergi baskısıysa bu eğilim çok daha kalıcı olur ve maliye için büyük bir baş ağrısına dönüşür" yorumunu yaptı.