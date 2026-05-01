Halk nakite geçti, ülkenin devlet bankası rahatsız oldu
Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da ülkenin en büyük bankası halkın nakit kullanımına yönelik rahatsızlığını dile getirdi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, ülke genelinde nakit para kullanımındaki belirgin artıştan duyduğu rahatsızlığı kamuoyuyla paylaştı.

Uzun yıllardır dijitalleşmenin öncüsü olarak kabul edilen Rusya ekonomisinde, son dönemde hem vergi baskısı hem de teknik aksaklıklar nedeniyle vatandaşların ve işletmelerin yeniden fiziksel paraya yönelmesi dikkat çekiyor.

Sberbank Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü Taras Skvortsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda istikrarlı biçimde artan nakit dışı ödeme oranının artık tersine döndüğünü söyledi. Skvortsov, somut rakamlar vermekten kaçınsa da bu eğilimin temelinde yatan nedenin vergi mevzuatındaki değişiklikler olduğunu vurguladı. "Nakite bir kayış var, bunun radikal olduğunu söyleyemem. Bu, vergi artışlarının sonuçlarından biri" diyerek artan mali yükün işletmeleri kayıt dışına ittiğine işaret etti.

Merkez Bankası verilerine göre Şubat-Mart döneminde dolaşımdaki nakit para hacmi 0,5 trilyon ruble arttı. Düzenleyici kurum bu sıçramayı, mobil internet bağlantısında yaşanan kesintilere ve bunun halk ile iş dünyasını "nakit rezervi oluşturmaya itmesine" bağladı. Uzmanlara göre, VPN erişimindeki sıkıntılar ve bankacılık uygulamalarındaki bağlantı problemleri, tüketiciyi pratik çözüm olarak yanında nakit taşımaya sevk ediyor. T-Investments Baş Ekonomisti Sofya Donets, bu durumun geçici bir adaptasyon krizi mi yoksa kalıcı bir yapısal dönüşüm mü olduğunu sorgularken, "Eğer talep daha çok iletişim kopukluğu endişesinden kaynaklanıyorsa kısa süreli bir dalgalanma görürüz. Ancak sebep vergi baskısıysa bu eğilim çok daha kalıcı olur ve maliye için büyük bir baş ağrısına dönüşür" yorumunu yaptı.

Moskova'da self-employed olarak çalışan masöz ve fizyoterapist Darya, müşterilerinin kendiliğinden nakit ödemeye yöneldiğini söylüyor. Darya'ya göre insanlar, VPN açıp kapatmanın ve banka uygulamalarına erişmeye çalışmanın getirdiği "stres"ten kaçınırken, aynı zamanda vergiden tasarruf etmenin bir yolunu buluyor. "Nakit olarak aldığım paralar genelde evde yastık altında duruyor, birikim hesabına bile yatmıyor. Bu durum devlet için paranın tamamen dijitalde olduğu bir senaryodan çok daha zararlı" diyen Darya, kayıt dışı ekonominin sıradan vatandaşa kadar nasıl sirayet ettiğini gözler önüne seriyor.

Öte yandan kurumsal şirketler hâlâ kayıt altında kalmaya özen gösteriyor. BeeLingvo dil okulları zincirinin sahibi Maksim Balandin, kendi cirolarında nakit oranının yüzde 30 seviyesinde sabit kaldığını, hatta düştüğünü belirtiyor. Buna rağmen nakit ödemenin kendisi için avantajlarına dikkat çeken Balandin, "Online ödemede yüzde 3, fiziki pos cihazında yüzde 2'ye varan banka komisyonlarından kurtuluyorsunuz. Ancak nakit para, yönetim ve güvenlik açısından ayrı bir dert" diyerek işletmelerin yaşadığı ikilemi özetliyor.

Yatırım bankacısı ve Bitkogan medya sisteminin kurucusu Yevgeniy Kogan, özellikle küçük işletmelerde "Nakit olursa indirim olur" ya da "Sadece nakit geçerlidir" söylemlerinin yaygınlaştığını belirtiyor. Tüketici hakları yasasına göre bu durumun açık bir ihlal olduğunu hatırlatan Kogan, asıl motivasyonun vergiden kaçınmak olduğunu vurguluyor: "İşletmeler bu vergi yükünü kaldıramayacaklarını anladılar. İnternet kesintileri bu işin en fazla 'lik bahanesi. Geri kalan yüzde 80'lik kısım tamamen vergi minimizasyonu. İnsanlar mecburen nakite dönüyor çünkü başka türlü ayakta kalmaları mümkün görünmüyor." Ekonomistler, bu yılki nakit talebinin son üç yılın belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini ve piyasada "dijital iz" bırakmama eğiliminin güçlendiğini ifade ediyor.

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası
Gündem

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası

Kırıkkale’de uzun süredir merakla takip edilen Yahşihan Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı. "İktidar belediyelerine dokunulmuy..
Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı
Gündem

Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı

Bankamatik faresi Arif Kocabıyık, kendisine dün rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bugün kapı dışarı edildi.

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza
Gündem

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkemeden vicdanları yar..
Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler
Gündem

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İ..
İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak
Dünya

İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak

İsrail Dışişleri Bakanı, Sumud Filosu’nda alıkonulan aktivistlerle ilgili açıklama yaptı.

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
