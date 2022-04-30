Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de kimin maçı var 1 Mayıs günün maçları
Süper Lig’de şampiyonun ismi belli oldu. Futbolseverler ise 35.haftada oynanan maçlarının sonuçlarını ve haftanın kalan karşılaşmalarını araştırmaya başladı. 1 Mayıs Pazar günün maçları
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonluğu bitime 3 hafta kala ilan edildi. Trabzonspor’un şampiyonluğunun ardından güncel puan durumu da merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de kimin maçı var 1 Mayıs günün maçları
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-3
GZT Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir:2-3
İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
Atakaş Hatayspor-Altay: 0-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor:2-2
1 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor