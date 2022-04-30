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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de kimin maçı var 1 Mayıs günün maçları
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de kimin maçı var 1 Mayıs günün maçları

Süper Lig’de şampiyonun ismi belli oldu. Futbolseverler ise 35.haftada oynanan maçlarının sonuçlarını ve haftanın kalan karşılaşmalarını araştırmaya başladı. 1 Mayıs Pazar günün maçları

Yeniakit Publisher
2022-04-30 23:45:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de kimin maçı var 1 Mayıs günün maçları

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonluğu bitime 3 hafta kala ilan edildi. Trabzonspor’un şampiyonluğunun ardından güncel puan durumu da merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?

Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de kimin maçı var 1 Mayıs günün maçları

Fenerbahçe-Gaziantep FK:         2-3

GZT Giresunspor-Adana Demirspor:       2-0

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir:2-3

İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük:  1-2

Atakaş Hatayspor-Altay:               0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor:2-2

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor

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