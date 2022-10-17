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Spor Süper Lig puan durumu güncel 17 Ekim Pazartesi
Spor

Süper Lig puan durumu güncel 17 Ekim Pazartesi

Süper Lig'de 10.hafta pazartesi akşamı oynanan iki maçla noktalandı. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig 11.hafta programı:

Yeniakit Publisher
2022-10-17 22:30:00 -
Süper Lig puan durumu güncel 17 Ekim Pazartesi

Süper Lig'de 10.hafta bu akşam oynanan Sivasspor-Giresunspor ve MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla sona erdi. Peki, 10.haftada hangi sonuçlar alındı?

Süper Lig puan durumu güncel 17 Ekim Pazartesi

Alanyaspor- Antalyaspor:  3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor:3-0

Kasımpaşa-Adana Demirspor:   1-4

Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK:                0-1

Yukatel Kayserispor-Galatasaray:            2-1

Medipol Başakşehir-İstanbulspor:          2-0

Beşiktaş-Trabzonspor:  2-2

Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe:3-0

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