Süper Lig puan durumu güncel 17 Ekim Pazartesi
Süper Lig'de 10.hafta pazartesi akşamı oynanan iki maçla noktalandı. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig 11.hafta programı:
Süper Lig'de 10.hafta bu akşam oynanan Sivasspor-Giresunspor ve MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla sona erdi. Peki, 10.haftada hangi sonuçlar alındı?
Süper Lig puan durumu güncel 17 Ekim Pazartesi
Alanyaspor- Antalyaspor: 3-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor:3-0
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 1-4
Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: 0-1
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 2-1
Medipol Başakşehir-İstanbulspor: 2-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe:3-0