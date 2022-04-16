Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var?
Süper Lig’de 33.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe puan farkını kaça indirdi? Fenerbahçe puan durumu:
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 16 Nisan Cumartesi günü oynanan maçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, günün sonuçları!
Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var?
Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek, bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 11'e düşürdü. Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle serisini 5 maça taşıdı.
Bu sezon 3 kez 3 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ilk 4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle ulaşmıştı.
Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.
Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.
Galatasaray maçıyla serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ilk 5 maçlık serisini de Göztepe karşısında elde etti.
Trabzonspor-Fatin Karagümrük: 1-1
Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3
Altay-Medipol Başakşehir: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 2-0
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor