Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 16 Nisan Cumartesi günü oynanan maçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, günün sonuçları!

Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var?

Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek, bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 11'e düşürdü. Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle serisini 5 maça taşıdı.

Bu sezon 3 kez 3 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ilk 4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle ulaşmıştı.

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.

Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.

Galatasaray maçıyla serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ilk 5 maçlık serisini de Göztepe karşısında elde etti.

Trabzonspor-Fatin Karagümrük: 1-1

Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

Altay-Medipol Başakşehir: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor