Süper Lig puan durumu 18 Nisan | Süper Lig 33.hafta puan durumu | Süper Lig 34.hafta maçları
Süper Lig’de 33.hafta Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var? Galatasaray kaç puanı var?
Süper Lig’de 33.haftanın sona ermesiyle pek çok kişi oluşan puan durumunu, gelecek haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig haftaya hangi maçlar var?
Süper Lig puan durumu 18 Nisan | Süper Lig 33.hafta puan durumu | Süper Lig 34.hafta maçları
Trabzonspor-Fatin Karagümrük: 1-1
Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3
Altay-Medipol Başakşehir: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0
GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0
Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
34. hafta
22 Nisan Cuma
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
23 Nisan Cumartesi
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor
16.00 Gaziantep FK-Göztepe
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor
24 Nisan Pazar
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor
20.30 Altay-Galatasaray
25 Nisan Pazartesi
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa