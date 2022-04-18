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Spor Süper Lig puan durumu 18 Nisan | Süper Lig 33.hafta puan durumu | Süper Lig 34.hafta maçları
Spor

Süper Lig puan durumu 18 Nisan | Süper Lig 33.hafta puan durumu | Süper Lig 34.hafta maçları

Süper Lig’de 33.hafta Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var? Galatasaray kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:08:00 -
Süper Lig puan durumu 18 Nisan | Süper Lig 33.hafta puan durumu | Süper Lig 34.hafta maçları

Süper Lig’de 33.haftanın sona ermesiyle pek çok kişi oluşan puan durumunu, gelecek haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig haftaya hangi maçlar var?

Süper Lig puan durumu 18 Nisan | Süper Lig 33.hafta puan durumu | Süper Lig 34.hafta maçları

Trabzonspor-Fatin Karagümrük:               1-1

Kayserispor-Çaykur Rizespor:    1-1

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor:            1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor:  1-3

Altay-Medipol Başakşehir:          1-1

Fenerbahçe-Göztepe:   2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK:              4-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor:    4-0

GZT Giresunspor-Beşiktaş:          0-0

Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor:        2-0

34. hafta

22 Nisan Cuma

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

23 Nisan Cumartesi

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor

16.00 Gaziantep FK-Göztepe

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor

24 Nisan Pazar

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor

20.30 Altay-Galatasaray

25 Nisan Pazartesi

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

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