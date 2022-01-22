Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig günün sonuçları
Süper Lig 23.hafta sonuçları | Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ligin 23.haftasında oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynandı. Süper Lig günün sonuçları
Süper Lig’de 23.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler ise günün sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynandı?
Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig günün sonuçları
Süper Lig 23.hafta
Bugün:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe
23 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
19.00 Galatasaray-Trabzonspor
Süper Lig 24.hafta
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor