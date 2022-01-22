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Ekonomi Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig günün sonuçları
Ekonomi

Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig günün sonuçları

Süper Lig 23.hafta sonuçları | Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ligin 23.haftasında oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynandı. Süper Lig günün sonuçları

Yeniakit Publisher
2022-01-22 16:38:00 -
Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig günün sonuçları

Süper Lig’de 23.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler ise günün sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynandı?

Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig günün sonuçları

Süper Lig 23.hafta

Bugün:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş:              1-1

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

19.00 Galatasaray-Trabzonspor

Süper Lig 24.hafta

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

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