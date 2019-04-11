Süper Lig, La Liga ve Ligue 1'in önünde





ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre, maç başına 2,68 golle İspanya (La Liga) ve Fransa (Ligue 1) liglerini geçti.

Yaklaşık 5'te 4'lük kısmının tamamlandığı Süper Lig 2018-19 sezonundaki karşılaşmaları izleyenler, La Liga ve Ligue 1'deki maçlara göre daha fazla gole tanıklık etti.

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya (Serie A) ligleri ise bu konuda Süper Lig'i geride bıraktı.



Maç başına 2,68 gol atılan Türkiye ligi, 2,58 ortalamaya sahip İspanya ve 2,5 ortalaması bulunan Fransa liglerinin önünde yer aldı.

Süper Lig, 30 gole (ortalama 3,33) sahne olan 27. haftanın ardından 31. haftasında 22 gol (ortalama 2,2) atılan Serie A ile arasındaki farkı da kapattı. Yalnızca Çaykur Rizespor-Beşiktaş (2-7) maçında 9 gol atıldı.





- En gollü maçlar Kasımpaşa'nın





Hücum öncelikli oyun anlayışı benimseyen Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın karşılaşmalarında taraftarlar bol gol izledi.

46 gol atıp 49 gol yiyen Kasımpaşa'nın karşılaşmalarında 3,51 gol ortalamasına ulaşıldı. Aynı istatistik, Beşiktaş (A: 58, Y: 36) maçları için 3,48, Trabzonspor (A: 49, Y: 37) maçları için 3,18, Galatasaray (A: 58, Y: 27) maçları ise 3,14 oldu.

Süper Lig'in son 7 haftasına lider giren Medipol Başakşehir'in (A: 43, Y: 13) müsabakalarında ise ortalama 2,07 gol atıldı.





- Almanya ligi zirvede





Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında kıran kırana bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Bundesliga, 3,14 gol ortalamasıyla Avrupa'nın diğer dört büyük ligini geçti. Almanya liginin "en gollü lig" unvanını almasına en büyük katkıyı, 28 haftada 74 defa (ortalama 2,64) ağları sarsan Bayern Münih yaptı.

Dünyanın ekonomik açıdan en değerli ligi Premier Lig, 33 haftadaki 2,83 gol ortalamasıyla ikinci, Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesiyle ilginin arttığı Serie A ise 31 hafta sonundaki 2,7 ortalamasıyla üçüncü sırayı aldı.

Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle:



Lig Ülke Hafta Oynanan maç Toplam gol Maç başına atılan gol 1 Bundesliga

Almanya 28 252 792 3,14 2 Premier Lig

İngiltere

33 325 920 2,83 3 Serie A

İtalya

31

309

834

2,7

4 Süper Lig

Türkiye

27 243 653 2,68 5 La Liga

İspanya

31 310 802 2,58

6 Ligue 1 Fransa

31 309 774 2,5



