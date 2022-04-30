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Spor Süper Lig kimin kaç şampiyonluğu var? Süper Lig'de hangi takımların şampiyonluğu var?
Spor

Süper Lig kimin kaç şampiyonluğu var? Süper Lig'de hangi takımların şampiyonluğu var?

Trabzonspor'un kaçıncı şampiyonluğu? Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 'Ligde hangi takımın kaç şampiyonluğu var?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig'de hangi takımların kaçar şampiyonluğu bulunuyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-30 23:53:00 -
Süper Lig kimin kaç şampiyonluğu var? Süper Lig'de hangi takımların şampiyonluğu var?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili takım 37 yıl aradan sonra 7 kez şampiyonluk başarısı yaşadı. Peki, hangi takımın kaç şampiyonluğu var?

Süper Lig kimin kaç şampiyonluğu var? Süper Lig'de hangi takımların şampiyonluğu var?

Süper Lig'de şimdiye kadar 73 takım mücadele etti. Söz konusu 73 takımın yalnızca altısı şampiyonluk başarısı gösterdi. Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Bursaspor'un 1 ve İstanbul Başakşehir'in 1 şampiyonluğu bulunuyor. 

Galatasaray: 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019

Fenerbahçe: 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014

Beşiktaş: 1957, 1958,1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021

Trabzonspor: 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 2022

Bursaspor: 2010

Başakşehir: 2020

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