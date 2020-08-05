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Spor

Süper Lig ekibinin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Gelecek sezon üst sıralara yerleşmek için transfere hız veren Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, sağlık kontrolünden geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 07:35:00 -
Süper Lig ekibinin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

İspanyol futbolcu Felix, Medicana Sivas Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

28 yaşındaki forvet arkası oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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