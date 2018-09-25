Süper Lig ekibinden VAR tepkisi!

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili, "VAR sistemi, şu anki uygulaması ile futbolun doğallığını ve kimyasını bozmuş, bu işten en zararlı çıkan, en çok mağduriyet yaşayan da Bursaspor olmuştur." dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Ali Ay, futbolda telafisi imkansız ya da çok zor olan hataların, saha içinde hakem kararlarıyla ortaya çıkanlar olduğunu söyledi.

Bu sezon uygulanmaya başlayan VAR sisteminin, teknoloji desteği ile hakem hatalarını en aza indirebilme ihtimalinin, ilk bakışta futbolun tüm paydaşları tarafından olumlu karşılandığını anlatan Ay, "Ancak 6 hafta sonunda ortaya çıkan tablo şudur. VAR sistemi, şu anki uygulaması ile futbolun doğallığını ve kimyasını bozmuş, bu işten en zararlı çıkan, en çok mağduriyet yaşayan da Bursaspor olmuştur." diye konuştu.

VAR SAYESİNDE KAYBETTİK

Ali Ay, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları ligin ilk karşılaşmasında, ceza sahası dışındaki müdahalede kendileri aleyhine penaltı verildiğini ve bu kararın yaşadıkları mağduriyetin ilk halkası olduğunu savundu.

Aynı maçta, Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi kendi oyuncularına yapılan açık faulün, VAR'a rağmen yok sayıldığını dile getiren, Ay, "Yine bu maçta lehimize verilen penaltı kararı, pozisyon öncesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiştir. Ayrıca rakibimizin kalecisi ile takım arkadaşı arasındaki anlaşmazlıktan doğan elle oynama da penaltıyla cezalandırılmamış ve kazanabileceğimiz bir karşılaşma, VAR sayesinde kaybedilmiştir." diye konuştu.

"Sezonun 3.haftasında Konya deplasmanındaki mücadelemizin üzerine, yine VAR’ın gölgesi net biçimde düşmüştür." diyen Ay, "Atiker Konyasporlu oyuncunun çizgi üzerinden topu eliyle çıkarmasını nizami olarak değerlendiren sistem, kalecinin uzaklaştırmak istediği topun kısa mesafeden oyuncumuza çarpmasını ise elle oynama olarak kabul etmiş ve yine bu sayede iki puan kaybedilmiştir. Dördüncü haftada Bursa'da oynadığımız Beşiktaş maçında ise rakibimizin attığı golün öncesinde, oyuncu bariz şekilde ofsayt olmasına karşın, hakem VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemiş ve gol kararı vermiştir." şeklinde konuştu.