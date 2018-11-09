Süper Lig ekibinden Sergen Yalçın bombası! Prensip anlaşmasına varıldı...

Aytemiz Alanyaspor'un Sergen Yalçın ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Ünlü Teknik Direktör, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetimle görüşmek üzere bugün Alanya'ya geldi. Bugün akşam saatlerinde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Tarafların anlaşması halinde bugün imza atılması bekleniyor.

Kaynak: YeniAlanya