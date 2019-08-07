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Süper Lig ekibinden Seleznyov atağı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Malaga forması giyen Yevhen Seleznyov'u gündemine aldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
Süper Lig ekibinden Seleznyov atağı!

Galatasaray'dan Eren Derdiyok'u alıp Jerome'yi takımda tutan genç forvetler Ege ve Muritila'yı da A takımla idmanlara çıkaran Göz-Göz'ün gündemine bomba gibi düşen

Yevhen Seleznyov, Göztepe'ye yeşil ışık yaktı.

Göztepe'ye seve seve gelibileceğini dile getiren Seleznyov, "İzmir çok sevdiğim bir kent. Akhisar'da oynadığım dönemde orada yaşadım. Ailem de İzmir'i çok seviyor. Neden olmasın? Göztepe büyük bir kulüp ve orada forma giymek gerçekten her oyuncunun hayali" dedi.

Geçen sezon Akhisar'dan talihsiz şekilde ayrıldığını dile getiren Seleznyov, "Galatasaray beni istedi, bonservis engeli çıkardılar. Neden benden para kazanmak istemediklerini anlayamadım. Sonra da bir gün idman sırasında pozisyonda Joseu bana tekme atınca tartıştık. Bunu bahane ettiler. Josue takımla idmanlara çıkarken beni kadro dışı bıraktılar. Malaga'ya gelişim ani oldu. Uyum sorunu yaşadım. Süper Lig'de oynamayı çok isterim. Hele hele Göztepe. Gelişmeler nez olur bilemem ama ben haber bekliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
  1. İzmir
  2. Süper Lig
  3. Göztepe
  4. Yevhen Seleznyov

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