Süper Lig ekibinden Mert Nobre sürprizi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğinı sosyal medya hesabından duyurdu.
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yolların ayrılmasının ardından yerine Mert Nobre getirildi. Gençlerbirliği transferi böyle duyurdu:
"Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz."
Başkent temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.