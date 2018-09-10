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Süper Lig ekibinden Hamza Hamzaoğlu bombası!

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmen yollarını ayıracak olan Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu’na imza attıracak.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:42
Süper Lig ekibinden Hamza Hamzaoğlu bombası!

Çaykur Rizespor’da Antalya yenilgisi sonrası istifası istenen İbrahim Üzülmez’le bugün masaya oturacak olan yönetim genç hocayla yollarını resmen ayıracak. Takımı deneyimli bir çalıştırıcıya emanet etmek isteyen Karadeniz ekibinde gündeme Aykut Kocaman, Mustafa Denizli ve Okan Buruk isimleri gündeme gelmişti. Kocaman’dan ret yanıtı alan; Denizli ve Buruk’la anlaşamayan Yeşil-Mavililer son kararını verdi: Hamza Hamzaoğlu...

Son olarak Antalyaspor’da çalışan ve takımı ligde tutan Hamzaoğlu ile yönetimin yarın bir araya gelip şartları masaya yatıracağı bildirildi. Daha önce Rize’de Safet Susic’in ekibind yer alan Hamzaoğlu’nun yeniden Rize’de çalışmaya çok sıcak baktığı ifade edilirken Rizeli futbolseverler de Hamzaoğlu için sosyal medyada olumlu mesajlar paylaşıyor.

BURSA'YA TAM KADRO

Çalışmalarını altyapı sorumlusu Mehmet Ali Karaca yönetiminde sürdüren Çaykur Rizespor çarşamba günü yeni hocasıyla ilk idmanına çıkmak istiyor. Bursaspor’u konuk edecek olan Rizespor’da hazırlıklar tam kadro devam ediyor. (FANATİK)

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:42
  1. Bursa
  2. Antalya
  3. ibrahim üzülmez
  4. hamza hamzaoğlu
  5. Çaykur Rizespor
  6. Aykut Kocaman
  7. Mustafa Denizli
  8. Okan Buruk

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