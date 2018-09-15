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Süper Lig ekibinden Gabriel Obertan sürprizi!

Kasımpaşa, Levski Sofya forması giyen Fransız yıldız Obertan’ın peşine düştü.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:44
Süper Lig ekibinden Gabriel Obertan sürprizi!

Galatasaray’a yenilerek liderliği kaptıran Kasımpaşa, gözünü transfer dönemine çevirdi. Lacivert-beyazlı ekibin kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladığı ortaya çıktı.

Bulgaristan’ın Levski Sofya takımında oynayan sağ kanat oyuncusu Gabriel Obertan’ı kadrajına alan Kasımpaşa'nın 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun peşine düştüğü ortaya çıktı.

Derbiyi scoutlar izleyecek

Bulgar basınına göre Kasımpaşa futbolcuyu yerinde izlemek üzere 29 Eylül’de oynanacak Levski Sofya-CSKA Sofya derbisine scout gönderecek. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sezon sonu sona ereceği, bu yüzden ara transfer döneminde istediği kulüple transfer görüşmesi yapabileceğine dikkat çekildi.

Manchester United’da oynadı

Gabriel Obertan bir dönemin öne çıkan futbolcularından biriydi. Alex Ferguson’un yönettiği dönemde Manchester United’da forma giydi. 27 maçta formasını giydiği kırmızı-beyazlılarda 1 gol-4 asist kaydetti. Bunun dışında Newcastle United, Wigan, Lorient ve Bordeaux gibi takımlarda da oynadı.

Ara transfer döneminde bırakacaklar

Levski Sofya’da şu an maaşı en yüksek futbolcu olduğu belirtilen Gabriel Obertan’ın sona erecek sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağının belli olmadığı aktarıldı. Anlaşma sağlanamaması durumunda kulübün, sezon sonu bedelsiz serbest kalacak futbolcusunu ara transfer döneminde bırakmaya razı olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 14:44
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