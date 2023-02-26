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Spor Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! İşte yerine gelecek isim
Spor

Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! İşte yerine gelecek isim

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un genç hocası Francesco Farioli istifa etti. Yerine Ersun Yanal'ın geçeceği söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 23:46:00 -
Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! İşte yerine gelecek isim

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı. Genç hoca, 4-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından oyuncularıyla vedalaştı.

Ailesine daha fazla vakit ayırmak ve İtalya'da olmak istiyor

Yayıncı kuruluş muhabiri Deniz Biricik, "Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli yönetime istifasını sundu. Farioli'nin kısa bir zaman önce bebeği dünyaya geldi. Ailesi İtalya'da. Ailesine daha fazla vakit ayırmak ve İtalya'da olmak istiyor" bilgisini aktardı. Yayıncı kuruluş beIN Sports, Farioli'nin ardından en güçlü adayın Ersun Yanal'ın olduğunu duyurdu.

1.55 puan ortalaması yakaladı

Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'dan koltuğu devralan Farioli, Alanyaspor'daki 47 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyetle 1.55 puan ortalaması yakaladı. Ancak son 4 maçta alınan 1 puan, dengeleri bozdu. 33 yaşındaki teknik direktör, Alanyaspor'dan önce Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

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