Süper Lig ekibinde istifa!

Yayınladığı basın bildirisinde istifa gerekçesi olarak As Başkan Ünsal Kıraç’ın fevri karar almasını gösteren Tugay, “Bu yönetimin bir görev bölümü var, o görev dağılımına göre de herkesin sorumlu olduğu alanlar var. Ancak bu yöneticilere hiç bir konuda görüşleri sorulmuyor. Maalesef kulübümüzde son yapılan altyapıyla ilgili değişikliklerde de sorumlu yönetici olmama rağmen; şahsıma hiç bir görüş sorulmadan, bilgilendirme yapılmadan kararlar alınmıştır. Bu karaları da yine Ünsal Kıraç, kendi kendine almıştır. Bu durumu, hiç kimse kabul etmeyeceği gibi ben de kabul etmiyorum. Biz, Erzurumspor’umuzun başarısı ve geleceğini sağlam temellere oturtmak için hiç bir beklenti içerisinde olmadan emek, zaman ve çaba harcayan gönüllü insanlarız. Bu düşünceler içerisinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da yaklaşık üç yıldır yapmakta olduğum Yönetim Kurulu ve Altyapıdan Sorumlu Yöneticilik görevlerimden istifa ediyorum. Şehrimizin gözbebeği Erzurumspor’umuza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.