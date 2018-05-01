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Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız futbolcusu sakatlandı...

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da, Fernandes şoku yaşanıyor.

01 Mayıs 2018 Salı 01:23
Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız futbolcusu sakatlandı...

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kayserispor'u yenen Aytemiz Alanyaspor, Junior Fernandes'ten gelen kötü haberle sarsıldı.

Kayserispor maçının 36'ncı dakikasında sakatlanarak yerini Efecan Karaca'ya bırakan Şilili futbolcu Fernandes'in bugün yapılan sağlık kontrolünde sol arka üst adalesinden yırtık tespit edildi.

Kulübün sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Fernandes'in cumartesi günü oynanacak kritik Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Junior Fernandes, bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 01:23
  1. Kayseri
  2. Junior Fernandes
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Süper Lig

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