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Süper Lig ekibinde 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, 31 Mayıs’ta sözleşmeleri sona eren 3 futbolcuyla yollar ayrıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 19:30
Süper Lig ekibinde 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

Demir Grup Sivasspor’da, 31 Mayıs’ta sözleşmeleri sona eren 3 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje’nin sözleşmelerinin 31 Mayıs’ta sona erdiği hatırlatıldı.

Futbolculara başarılar dilendi

Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Paul Papp 20, Torje 19 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, Sergio Rochet ise hiçbir resmi maçta şans bulamadı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:30
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Paul Papp
  3. Sergio Rochet
  4. Gabriel Torje

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