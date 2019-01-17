0553 313 94 23

Süper Lig ekibi, Chelsea'den transfer yaptı!

Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, Baba Rahman'ı transfer etmek için İngiliz devi Chelsea ile el sıkıştı.

17 Ocak 2019 Perşembe 19:48
Süper Lig ekibi, Chelsea'den transfer yaptı!

Sol bek arayışında olan Göztepe, Baba Rahman'ı kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun kiralanması için Chelsea ile el sıkıştığı öğrenildi. Resmi imzaların atılmasının ardından 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Göztepe forması giyecek.

Chelsea'ye 20 milyon euroya transfer olmuştu

Alman ekibi Schalke'de kiralık olarak forma giyen Baba Rahman, bu sezon Bundesliga'da sadece 2 maçta 163 dakika görev alabildi.

Ganalı futbolcu 2015 yılında Augsburg'dan Chelsea'ye 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:48
  1. Chelsea
  2. Schalke
  3. Göztepe
  4. Baba Rahman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası
    1. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    2. Avusturya'dan Esed açıklaması: Anlaşma..
    3. Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni..
    4. Süper Lig ekibi, Chelsea'den transfer..
    5. Rus uzmandan Münbiç analizi: Trump..
    6. İsrail'den Lübnan'a kaçak giren ABD'li..
    7. Askerlik ne zaman düşecek 2019 son..
    8. İran yargısından ABD'de gözaltına..
    9. Aziz Kocaoğlu, sürpriz adaylığın..
    10. Aileler devreye girdi! Teröristler..
    11. Mesut Özil'e sert eleştiri! "Emekli..
    12. Çin'de eski Komünist Parti yetkilisi..
    13. Nijerya en ucuz petrolün satıldığı 6...
    14. Asker ailelerine müjde! Tümünü devlet..
    15. TOBB'dan Erzurum'a 16 derslikli ortaokul
    16. Putin'den Türk Akımı açıklaması: Hazırız
    17. Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına..
    18. Yedek lastik içinde 70 bin uyuşturucu..
    19. Katar'da bulunan Bakan Soylu'dan fuar..
    20. Zeybekçi'den Karşıyaka açıklaması!
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?