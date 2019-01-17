Süper Lig ekibi, Chelsea'den transfer yaptı! Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, Baba Rahman'ı transfer etmek için İngiliz devi Chelsea ile el sıkıştı.

Sol bek arayışında olan Göztepe, Baba Rahman'ı kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun kiralanması için Chelsea ile el sıkıştığı öğrenildi. Resmi imzaların atılmasının ardından 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Göztepe forması giyecek. Chelsea'ye 20 milyon euroya transfer olmuştu Alman ekibi Schalke'de kiralık olarak forma giyen Baba Rahman, bu sezon Bundesliga'da sadece 2 maçta 163 dakika görev alabildi. Ganalı futbolcu 2015 yılında Augsburg'dan Chelsea'ye 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yeni Şafak

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