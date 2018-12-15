Süper Lig ekibi Altuğ Verdi'yi unutmadı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Mücadele öncesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasında giydiği formanın kol kısmında geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer alacağını açıkladı.

Turuncu-Yeşilli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Sırtımızda turuncu formamız, kolumuzda şehidimiz Altuğ Verdi'nin fotoğrafı ile sahada olacağız."