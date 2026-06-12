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Spor Süper Lig ekibi 2 genç futbolcuyu transfer yaptı
Spor

Süper Lig ekibi 2 genç futbolcuyu transfer yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Süper Lig ekibi 2 genç futbolcuyu transfer yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fildişi Sahilli futbolcu Stann Elysee Dalo ve orta saha oyuncusu Emirhan Boz'u transfer ettiğini duyurdu.

Kasımpaşa'dan iki takviye birden geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlılar, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Stann Elysee Dalo ile geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen 20 yaşındaki Emirhan Boz'u renklerine bağladı.

İstanbul ekibi, iki genç futbolcuya kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde CEO (Üst yönetici) Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu törende imza attırdı.

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